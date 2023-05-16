Руководителей ИМТК подозревают в «отмыве» бюджетных средств

В Институте международных транспортных коммуникаций (ИМТК) Университета транспорта организовали проверку. Руководство образовательного учреждения подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Известия» выяснили 16 мая, что один из сотрудников института обратился в правоохранительные органы и сообщил о схеме, которую могут использовать для «отмыва» бюджетных средств.

Предварительно, некоторым преподавателям выписывали надбавки к заработной плате, но ставили требование — обналичить деньги и передать их «неофициальному» бухгалтеру. Сотрудникам поясняли, что средства якобы будут направлены на выплаты зарплаты охранникам, уборщикам и дворникам, которые официально в институте не трудоустроены.

В схеме могли быть замешаны сотрудники одной из кафедр, а также другие сотрудники организации, в том числе советник по безопасности.

Подозреваемые опрошены, свою вину не признают. Тем временем сами преподаватели отметили, что действительно отдавали надбавки руководству.

27 апреля был арестован 62-летний ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылёв по подозрению в хищении в размере 1 млн рублей. Он возглавляет ВАВТ с 2007 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).