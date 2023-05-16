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Украинский футболист Зозуля обвинил Шевченко в симпатии к России из-за Джоковича

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Форвард испанского клуба «Райо Махадахонда», бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля во вторник, 16 мая, возмутился тем, что украинский футбольный тренер Андрей Шевченко сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

Как передает «Спорт-Экспресс», Джокович неоднократно поддерживал российских спортсменов и выступал за снятие запрета для россиян и белорусов участвовать в международных турнирах.

«Глупость? Двойные стандарты? Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом», — написал Зозуля в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

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Первый полуфинал матча Лиги чемпионов завершился победой «Интера» над «Миланом» со счетом 2:0. Игра состоялась 11 мая. Ответный поединок пройдет 16 мая на стадионе «Джузеппе Меацца».

25 января отец Джоковича Срджан Джокович поддержал Россию на чемпионате Australian Open. Он сфотографировался с болельщиками, которые принесли флаг РФ на трибуны, и выкрикнул фразу «Да здравствуют русские».

В апреле прошлого года Джокович осудил решение об отстранении российских теннисистов от участия в Уимблдоне. Он отметил, что игра проводится на основе рейтинга, а не национальности.

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