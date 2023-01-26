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Отец теннисиста Новака Джоковича поддержал Россию на Australian Open

В интернет попало видео, в котором отец теннисиста Новака Джоковича поддерживает Россию на Australian Open
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Фото: Соцсети
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Отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан Джокович поддержал Россию на чемпионате Australian Open, сфотографировавшись с болельщиками, которые принесли флаг РФ на трибуны. Об этом 26 января сообщило издание The Telegraph.

«Да здравствуют русские!» — произносит он на видео, попавшем в интернет.

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Накануне болельщики из России и Сербии устроили акцию с флагами РФ во время одного из матчей Открытого чемпионата Австралии. Некоторые из них также носили майки с буквой Z. По словам атамана австралийского казачества Семена Бойкова, некоторых участников акции арестовала местная полиция.

17 января Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам запретили приносить российский флаг на трибуны Australian Open. В заявлении организации сказано, что такое решение связано с жалобами украинских зрителей. Под запрет также попал и флаг Белоруссии.

Днем ранее во время матча российской теннисистки Камиллы Рахимовой и ее украинской соперницы Катерины Байндль на Australian Open болельщики развернули на трибунах флаг РФ. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко раскритиковал этот поступок и призвал организаторов чемпионата «немедленно применить политику нейтрального флага».

Australian Open проходит в Мельбурне, чемпионат завершится 29 января.

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