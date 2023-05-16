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В Совфеде заявили, что гибридная война Запада против РФ подразумевает грубые методы

Сенатор Карасин: гибридная война Запада против РФ подразумевает грубые методы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Гибридная война, которую коллективный Запад ведет против России, подразумевает абсолютно грубые методы. Об этом председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил во вторник, 16 мая.

Он добавил, что для него не станет сюрпризом, если информация о Telegram-канале ЦРУ, который был создан для вербовки россиян, подтвердится.

«Я не удивлюсь, если это действительно так, потому что так называемая гибридная война, которую против нас ведет коллективный Запад, и прежде всего США, подразумевает в том числе абсолютно грубые методы, включая подставные ведомственные Telegram-каналы спецслужб, которые хотят влиять на настроения людей», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что вербовать всегда проще по Telegram-каналу.

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Накануне телеканал CNN сообщил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пытается вербовать россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram, передает НСН.

Сотрудники разведслужбы создали канал и опубликовали видео на русском языке, заканчивающееся инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ, сообщается на сайте kp.ru. Управление отмечает, что в настоящее время существует возможность «для того, чтобы русские приходили и доставляли информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты».

Телеканал приводит слова чиновника, который рассказал, что ЦРУ надеются, что россияне, имеющие доступ к ценной информации, свяжутся с ними. Бывший глава контрразведки ЦРУ Джеймс Олсон высоко оценил усилия социальных сетей и согласился с тем, что сегодня «вероятно, лучший период вербовки русских, который у них был».

Ранее, 23 ноября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление замглавы ЦРУ Дэвида Марлоу сообщила, что в ведомстве планируют вербовать граждан РФ, недовольных специальной военной операцией на Украине. Отмечалось, что ЦРУ «открыто к сотрудничеству» и «ищет по всему миру» россиян из этой категории.

В ноябре прошлого года в посольстве РФ в США сообщили, что заявления руководства ЦРУ о поиске потенциальных агентов среди россиян подтверждают враждебный курс Вашингтона.

В мае прошлого года посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что ФБР США посылает российским дипломатам сообщения с призывами предать свою родину. Глава российского диппредставительства также сообщил, что однажды некий мужчина поставил стул у входа в посольство РФ, сел и стал раздавать визитки ФБР, призывая позвонить ему.

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