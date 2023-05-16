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В минэнерго Украины сообщили о критически малом запасе топлива

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Запасы топлива на Украине достигли критической отметки. Об этом 16 мая сообщил замминистра энергетики страны Николай Колесник, передает издание «Страна.ua».

Количества нефтепродуктов, которое сейчас имеется в распоряжении страны, может хватить на срок от 10 до 30 дней, если поставки топлива прекратятся.

«Этого критически мало, <...> нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас горючего», — цитирует издание замминистра энергетики Николая Колесника.

Журналисты сообщают, что в ведомстве планируют сделать минимальные запасы нефтепродуктов, которых бы хватило на 90 дней среднесуточного чистого импорта.

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15 мая исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук в эфире телеканала «Рада» заявил, что Украине понадобится около $150 млн на восстановление тепловой генерации, он отметил, что на данный момент в стране повреждено 75% этой системы.

Размеры ущерба, нанесенного энергетике страны, увеличились в пять раз по сравнению с июнем 2022 года, сообщало 22 марта агентство Reuters со ссылкой на обновленный расчет Всемирного банка, сделанный совместно с Еврокомиссией, ООН и киевскими властями. На восстановление и реконструкцию Украины потребуется не менее $411 млрд.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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