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Перечислены самые аварийные внедорожники в России

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Фото: TASS/Zuma
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Владельцы японских премиальных внедорожников Lexus LX чаще всего становились участниками ДТП в 2022 году. Об этом 15 мая, в понедельник, сообщили аналитики страховой компании «Согласие».

Согласно статистике ДТП с участием внедорожников, показатель аварийности (количество ДТП, поделенное на количество действующих полисов каско с полным покрытием в выбранном периоде) Lexus LX составляет практически 50%. Кроме того, премиальный автомобиль уже несколько лет подряд находится в топе самых угоняемых машин в России, 2022 год в этом антирейтинге не стал исключением для Lexus.

На втором месте среди самых аварийных внедорожников расположился китайский внедорожник Chery Tiggo 8 PRO. На третьем ― Ford Explorer. Кроме того, в список автомобилей с показателем аварийности выше 40% вошли Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg, Audi Q7 и Toyota Land Cruiser.

Тем временем Nissan Juke и Chevrolet Niva оказались автомобилями, которые реже всех попадают в ДТП: показатель аварийности этих моделей составил менее 15%.

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13 апреля появилась информация, что основными причинами для замены старого авто после ДТП для россиян являются невозможность полного восстановления, деформация передней части автомобиля и дверных проемов.

«Российские водители считают, что причиной замены в том числе может стать деформация передней части машины (54%) и дверных проемов (49%). В десятку причин для покупки нового автомобиля также вошли искривление задней части старого авто (46%), повреждение окон (40%) и двигателя (38%), необходимость замены нескольких кузовных деталей (25%), провисание дверей (25%), постоянные скрипы при движении (17%) и наличие пробоин, вмятин и царапин (13%)», — отмечают исследователи группы «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод».

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