Россияне назвали причины для замены авто после ДТП

Основными причинами для замены старого авто после ДТП для россиян являются невозможность полного восстановления, деформация передней части автомобиля и дверных проемов. Об этом свидетельствуют данные опроса, которыми группа «Ренессанс страхование» и сервис по проверке и подбору автомобилей «Автокод» поделились с «Известиями» 13 апреля.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в январе 2023 года.

Так, по мнению 80% респондентов, основными повреждениями, после которых однозначно следует менять автомобиль на новый, являются тотальные, когда машина уже не подлежит восстановлению.

«Российские водители считают, что причиной замены в том числе может стать деформация передней части машины (54%) и дверных проемов (49%). В десятку причин для покупки нового автомобиля также вошли искривление задней части старого авто (46%), повреждение окон (40%) и двигателя (38%), необходимость замены нескольких кузовных деталей (25%), провисание дверей (25%), постоянные скрипы при движении (17%) и наличие пробоин, вмятин и царапин (13%)», — отмечают исследователи.

Подавляющее большинство участников опроса (74%) отмечают, что попадали в ДТП на своем автомобиле. Из них каждый второй (41%) признался, что это произошло недавно, а с третью (33%), попадание в ДТП произошло уже несколько раз. Городами-лидерами по количеству аварийных водителей стали Нижний Новгород (доля тех, кто часто попадает в ДТП, равна 46%), Красноярск (45%), Санкт-Петербург (37%), Москва (37%) и Казань (33%).

Большинство респондентов (76%) начинает задумываться над тем, чтобы заменить автомобиль, сразу же после аварии, из них каждый седьмой (14%) уже купил новую машину. Чаще всего на замену выбирают авто с пробегом (77%). Как правило, для большинства такой выбор продиктован низкой стоимостью (52%). Каждый шестой (16%) считает, что принципиальная разница между авто с завода и б/у отсутствует. 14% утверждают, что таким образом получают доступ к моделям, которые уже не продаются на рынке, а 12% признаются, что привыкли к частой смене автомобиля. Простота ремонта привлекает 5% респондентов, а 2% признались, что таким образом избавляются от страха получить царапину на совершенно новую и дорогостоящую машину.

«По нашим данным, почти треть клиентов «Автокода» или подобных сервисов по поиску подержанных авто в хорошем состоянии приходит именно после того, как их предыдущий автомобиль попал в аварию», — говорят эксперты сервиса «Автокод».

Ранее, 11 апреля, стало известно, что в России создадут карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов. Разработкой решения занимает провайдер Simble.

До этого, 14 марта, в компании «АльфаСтрахование» сообщили, что Московская кольцевая автодорога (МКАД) и проспект Мира стали самыми аварийными в столице по итогам 2022 года. Отмечается, что на МКАД произошло 4,24% всех аварий в прошедшем году, на проспекте Мира — 3,76%.