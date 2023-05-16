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Военный эксперт усомнился в появлении альтернативы ДОВСЕ

Полковник в отставке Литовкин заявил, что не верит в появление альтернативы ДОВСЕ в ближайшее время
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Альтернатива Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ближайшее время вряд ли возможна. Об этом 16 мая «Известиям» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Другого договора не будет, потому что договоры можно заключать между странами, которые равны по боевому потенциалу, которые доверяют друг другу. Сегодня США считают, что они выше всех по боевому потенциалу, они хотят контролировать других и не хотят, чтобы контролировали их. Поэтому они выходят из всех договоров. <…> В ближайшее время никаких договоренностей, основанных на доверии, на уважении, на признании безопасности равной и неделимой, быть не может. Я пессимист в этом отношении», — сказал эксперт.

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Ранее в этот день Госдума проголосовала за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Отмечается, что вместе с выходом из ДОВСЕ для России автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров.

Законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе был внесен президентом России Владимиром Путиным в Госдуму 10 мая.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Уточняется, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и начала внутригосударственных процедур по выходу из него России.

15 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не вернется к выполнению ДОВСЕ, поскольку это противоречит внутренним интересам с точки зрения безопасности. По его словам, на архитектуру безопасности в европейском регионе пагубно повлияли недружественные выпады стран НАТО в адрес Москвы.

На следующей день, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» о возможной альтернативе ДОВСЕ, Рябков отметил, что это возможно только после того, как «пройдет нынешний штормовой период» отношений России с Западом. Он также указал на нарушение договора некоторыми восточноевропейскими странами.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

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