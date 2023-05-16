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В МИД России оценили перспективу появления альтернативы ДОВСЕ

Рябков допустил появление альтернативы ДОВСЕ после отказа Запада от враждебной политики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Замглавы МИД России Сергей Рябков 16 мая ответил на вопрос корреспондента «Известий» Николая Иванова о том, может ли появиться альтернатива Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Только после того, как пройдет нынешний штормовой период наших отношений с Западом. Запад откажется от враждебной политики, и концептуально будем другие подходы искать», — отметил он.

Также Рябков заявил о нарушении ДОВСЕ некоторыми восточноевропейскими странами.

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Президент России Владимир Путин 10 мая внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Уточняется, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и начала внутригосударственных процедур по выходу из него России.

Члены комитета Государственной думы по международным делам 11 мая единогласно высказались за денонсацию ДОВСЕ. Кроме того, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что этот договор изжил себя и не отвечает национальным интересам Российской Федерации.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

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