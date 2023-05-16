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В США назвали причину долгой подготовки Украины к контрнаступлению

Американский генерал Хертлинг: ВСУ долго готовятся к контрнаступлению из-за высоких рисков
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинские войска не начинают контрнаступление из-за высоких рисков и сложности предстоящей операции. Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг 15 мая.

По мнению Хертлинга, даже для самых элитных подразделений американской армии и самого лучшего военачальника контрнаступление стало бы серьезным вызовом.

«Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах», — написал он в газете The Washington Post

По опыту Хертлинга, даже обученным войскам трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки.

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Ранее, 13 мая, украинский генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что ВС РФ имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Военный отметил, что, несмотря на все разговоры, на деле Украина пытается противостоять мощной стране с сильной экономикой и «имеет дело с великой российской армией».

11 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

Между тем депутат Госдумы Олег Савченко порекомендовал Зеленскому поскорее соглашаться на переговоры, поскольку это более выигрышная позиция, чем упражнения с оружием. По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной можно и нужно было начинать значительно раньше.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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