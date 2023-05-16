Российские танкисты в дуэли прямой наводкой уничтожили украинскую машину

Танкисты Восточного военного округа смогли в дуэли прямой наводкой уничтожить боевую машину Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 16 мая, рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

На запорожском направлении российские танкисты работают из открытых огневых позиций или же используют деревья в качестве прикрытия. Однако недавно произошел очень редкий для текущих боевых действий эпизод — настоящее танковое противостояние двух бронированных машин. Закончилось оно взрывом боекомплекта противника.

«Уже откатывались, и в рации раздался голос: «Перед вами танчик, танчик, танчик, не наш». Мы такие: «Как не наш?». Шли по нашей, скажем так, дороге, в наш тыл. И получилось так, что мы их догнали и корму разобрали», — вспоминает командир танковой роты с позывным Алтай.

У военнослужащего в подразделении также служит родной брат. Отец и дед тоже были танкистами, а прадед на Т-34 освобождал Украину от немецких захватчиков.

15 мая корреспондент «Известий» Станислав Григорьев увидел, как бойцы ВС РФ отражают атаки танками Т-90. После танка Т-14 «Армата» это самая современная российская боевая машина. И сейчас уже хорошо обкатанная.

До этого командир танка Т-72Б рассказал корреспонденту «Известий» Родиону Северьянову, который побывал на ремонтной базе 87-го отдельного стрелкового полка 1-го армейского корпуса, о работе боевой машины на авдеевском направлении. По его словам, это очень выносливая техника, работает безотказно, а от вражеских попаданий танкисты всегда успевают уйти.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.