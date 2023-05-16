Реклама
Прямой эфир
Мир
LG возобновила набор сотрудников в России
Мир
Пекин не нашел оправданий односторонним западным санкциям
Мир
В США заявили о неизбежности серьезных экономических проблем
Общество
Потепление в Мурманске повторило температурный рекорд 60-летней давности
Мир
Посол РФ в Польше сообщил о передаче Варшавой Киеву большей части советского оружия
Спорт
Хабилов высоко оценил бои Алексея Олейника
Экономика
Центробанк расширит доступ к инструментам для неквалицированных инвесторов
Мир
Трамп заявил об обмане американцев из-за расследования его связи с РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали 22 градуса тепла в Москве и области 16 мая
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Черниговской области
Происшествия
В Красноярском крае загорелся магазин смешанных товаров на площади 1200 кв. м
Мир
Три человека погибли и два пострадали в результате стрельбы в Нью-Мексико
Экономика
Власти готовят «Газпрому» новые льготы на фоне санкций
Сюжет:

Российские танкисты в дуэли прямой наводкой уничтожили украинскую машину

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танкисты Восточного военного округа смогли в дуэли прямой наводкой уничтожить боевую машину Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 16 мая, рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

На запорожском направлении российские танкисты работают из открытых огневых позиций или же используют деревья в качестве прикрытия. Однако недавно произошел очень редкий для текущих боевых действий эпизод — настоящее танковое противостояние двух бронированных машин. Закончилось оно взрывом боекомплекта противника.

«Уже откатывались, и в рации раздался голос: «Перед вами танчик, танчик, танчик, не наш». Мы такие: «Как не наш?». Шли по нашей, скажем так, дороге, в наш тыл. И получилось так, что мы их догнали и корму разобрали», — вспоминает командир танковой роты с позывным Алтай.

У военнослужащего в подразделении также служит родной брат. Отец и дед тоже были танкистами, а прадед на Т-34 освобождал Украину от немецких захватчиков.

«Успех всегда достигается, когда работает танк»
Как российские бригады бронированных машин работают под Донецком

15 мая корреспондент «Известий» Станислав Григорьев увидел, как бойцы ВС РФ отражают атаки танками Т-90. После танка Т-14 «Армата» это самая современная российская боевая машина. И сейчас уже хорошо обкатанная.

До этого командир танка Т-72Б рассказал корреспонденту «Известий» Родиону Северьянову, который побывал на ремонтной базе 87-го отдельного стрелкового полка 1-го армейского корпуса, о работе боевой машины на авдеевском направлении. По его словам, это очень выносливая техника, работает безотказно, а от вражеских попаданий танкисты всегда успевают уйти.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023