Реклама
Прямой эфир
Мир
LG возобновила набор сотрудников в России
Мир
Пекин не нашел оправданий односторонним западным санкциям
Экономика
Росавиация попросила разработать новый отечественный учебный самолет
Мир
Варшава не обсуждает отправку своих войск на Украину
Общество
Потепление в Мурманске повторило температурный рекорд 60-летней давности
Мир
Посол РФ в Польше сообщил о передаче Варшавой Киеву большей части советского оружия
Спорт
Хабилов высоко оценил бои Алексея Олейника
Мир
Трамп заявил об обмане американцев из-за расследования его связи с РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали 22 градуса тепла в Москве и области 16 мая
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Председателя Верховного суда Украины задержали за взятку в $3 млн
Мир
Три человека погибли и два пострадали в результате стрельбы в Нью-Мексико
Мир
Минфин США подтвердил оценочную дату дефолта 1 июня

Производитель назвал сроки ликвидации дефицита гормонального препарата «Норколут»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупная партия гормонального средства «Норколут», которое применяют при мастодинии, нарушениях менструального цикла и эндометриозе, уже поступила в Россию. Об этом «Известиям» сообщили в компании-производителе лекарства — «Гедеон Рихтер».

Дороже платины: в РФ разработали малотоксичное лекарство против рака
Как обновленный препарат с драгоценным металлом повысит качество жизни пациентов

«Препарат производится на зарубежной площадке компании, и как правило, его доставка осуществляется заблаговременно. Однако в связи с усложнившейся в 2022 году логистикой иногда случаются непредвиденные трудности, которые, тем не менее, компания оперативно решает. Новая увеличенная партия «Норколута» уже прибыла в Россию. С 15 мая компания начнет отгрузку препарата российским фармацевтическим дистрибьюторам по их заказам», — рассказала руководитель департамента коммуникаций «Гедеон Рихтер» в России Анна Похитонова.

Сейчас «Норколут» практически невозможно найти в аптеках, говорят участники рынка. Нет его и на сайтах-агрегаторах лекарств. Предыдущая поставка препарата была в декабре 2022 года, с тех пор его успели раскупить, отмечают представители фармотрасли.

Продажи препарата сильно упали в 2023 году, свидетельствует аналитика DSM Group. Так, в начале мая россияне купили около 5 тыс. упаковок, а в 2022 году за этот же период они приобрели почти вдвое больше. Это косвенно подтверждает отсутствие препарата в некоторых аптеках.

Чем заменить лекарство, и когда оно поступит в аптеки — в материале «Известий»:

На полку не прибыло: из аптек пропал гормональный препарат «Норколут»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023