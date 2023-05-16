Производитель назвал сроки ликвидации дефицита гормонального препарата «Норколут»

Крупная партия гормонального средства «Норколут», которое применяют при мастодинии, нарушениях менструального цикла и эндометриозе, уже поступила в Россию. Об этом «Известиям» сообщили в компании-производителе лекарства — «Гедеон Рихтер».

«Препарат производится на зарубежной площадке компании, и как правило, его доставка осуществляется заблаговременно. Однако в связи с усложнившейся в 2022 году логистикой иногда случаются непредвиденные трудности, которые, тем не менее, компания оперативно решает. Новая увеличенная партия «Норколута» уже прибыла в Россию. С 15 мая компания начнет отгрузку препарата российским фармацевтическим дистрибьюторам по их заказам», — рассказала руководитель департамента коммуникаций «Гедеон Рихтер» в России Анна Похитонова.

Сейчас «Норколут» практически невозможно найти в аптеках, говорят участники рынка. Нет его и на сайтах-агрегаторах лекарств. Предыдущая поставка препарата была в декабре 2022 года, с тех пор его успели раскупить, отмечают представители фармотрасли.

Продажи препарата сильно упали в 2023 году, свидетельствует аналитика DSM Group. Так, в начале мая россияне купили около 5 тыс. упаковок, а в 2022 году за этот же период они приобрели почти вдвое больше. Это косвенно подтверждает отсутствие препарата в некоторых аптеках.

Чем заменить лекарство, и когда оно поступит в аптеки — в материале «Известий»:

На полку не прибыло: из аптек пропал гормональный препарат «Норколут»