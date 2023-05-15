Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле назвали газетной уткой материал WP о предложении Пригожина ВСУ
Мир
Столтенберг заявил об отсутствии у него планов оставаться на посту генсека НАТО
Общество
Мантуров заявил о планах запустить завод «Азот» в Северодонецке в 2023 году
Мир
Во Франции назвали Макрона «маленьким солдатом Зеленского»
Мир
Грузия получит до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с РФ
Мир
В офисе Сунака заявили об отсутствии планов отправить истребители на Украину
Общество
Правительство РФ не поддержало законопроект об утилизации отходов упаковки
Общество
Еще две российские социальные сети разрабатывают сервисы для замены Tinder
Армия
Военный эксперт оценил серьезность поставки Украине танков AMX-10RC от Франции
Пресс-релизы
Первый созерцательный фестиваль «Места для души» пройдет в Суздале
Мир
Министр иностранных дел Эстонии назвал Балтийское море озером НАТО
Пресс-релизы
Завершился XI Петербургский международный юридический форум
Мир
В Италии женщина умерла после 31 года комы

Эксперты объяснили рост продаж квартир в Москве в апреле

DOLGOV PRO: в Москве в апреле 2023 года продано на 25% больше квартир, чем годом ранее
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в апреле 2023 года продано на 25% больше квартир, чем годом ранее, сообщили «Известиям» в брокерском агентстве недвижимости DOLGOV PRO 15 мая. Так, всего реализовано 4,7 тыс. квартир, за аналогичный период 2022-го — 3,5 тыс. В Новой Москве объем сделок по количеству проданных лотов вырос на 5% (с 1,4 тыс. лотов до 1,5 тыс.)

Как уточнили эксперты, в прошедшем году расширение условий по государственным льготным ипотечным программам и привлекательные ставки от застройщиков сделали ипотеку привлекательным инструментом покупки и в результате подстегнули спрос.

«Так, в структуре продаж по показателю ипотечных сделок в апреле 2023 года в «старой» Москве 69% покупок были совершены с привлечением заемных средств, что значительно выше прошлогоднего периода, когда данный показатель был на уровне 49%. Ипотека в Новой Москве продолжает пользоваться высоким спросом — 81% квартир приобретены с использованием заемных средств, что на 18% выше, чем в апреле 2022 года», — отметили аналитики.

При этом стоимость жилого кв. м в новостройках Москвы в апреле 2023 года увеличилась на 9% и составила 380 тыс. рублей, а кв. м апартаментов подешевел на 14% (с 471 тыс. рублей до 407 тыс. рублей). Прирост цены в Новой Москве составил 4% — с 221,7 тыс. рублей до 228,7 тыс. рублей.

«Незначительный рост стоимости кв. м за год в Новой Москве связан с высокой конкурентной средой в локации и относительно невысоким уровнем спроса. Нельзя забывать и о том, что чаще всего реальная цена покупки может быть ощутимо ниже «прайсовой» цены, поскольку застройщики в 2022–2023 годах практиковали предоставление скидок и дисконтных условий приобретения», — объяснил гендиректор DOLGOV PRO Дмитрий Долгов.

Паспортные сданные: как черные риелторы отняли у москвички квартиру за 23 млн
Мошенники активно охотятся за недвижимостью людей, уехавших из России

Накануне в федеральной компании «Этажи» «Известиям» сообщили, что цены на вторичное жилье в крупных городах России стали активно расти, а дисконт начал резко снижаться. Так, относительно мая прошлого года средняя стоимость кв. м вторичного жилья в стране выросла на 3,7%, а по итогам прошлого месяца — на 0,5%. Самый большой рост средней цены кв. м за прошедший месяц зафиксирован в Омске, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре, Перми, Красноярске, Новосибирске.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023