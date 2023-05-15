Эксперты объяснили рост продаж квартир в Москве в апреле

В Москве в апреле 2023 года продано на 25% больше квартир, чем годом ранее, сообщили «Известиям» в брокерском агентстве недвижимости DOLGOV PRO 15 мая. Так, всего реализовано 4,7 тыс. квартир, за аналогичный период 2022-го — 3,5 тыс. В Новой Москве объем сделок по количеству проданных лотов вырос на 5% (с 1,4 тыс. лотов до 1,5 тыс.)

Как уточнили эксперты, в прошедшем году расширение условий по государственным льготным ипотечным программам и привлекательные ставки от застройщиков сделали ипотеку привлекательным инструментом покупки и в результате подстегнули спрос.

«Так, в структуре продаж по показателю ипотечных сделок в апреле 2023 года в «старой» Москве 69% покупок были совершены с привлечением заемных средств, что значительно выше прошлогоднего периода, когда данный показатель был на уровне 49%. Ипотека в Новой Москве продолжает пользоваться высоким спросом — 81% квартир приобретены с использованием заемных средств, что на 18% выше, чем в апреле 2022 года», — отметили аналитики.

При этом стоимость жилого кв. м в новостройках Москвы в апреле 2023 года увеличилась на 9% и составила 380 тыс. рублей, а кв. м апартаментов подешевел на 14% (с 471 тыс. рублей до 407 тыс. рублей). Прирост цены в Новой Москве составил 4% — с 221,7 тыс. рублей до 228,7 тыс. рублей.

«Незначительный рост стоимости кв. м за год в Новой Москве связан с высокой конкурентной средой в локации и относительно невысоким уровнем спроса. Нельзя забывать и о том, что чаще всего реальная цена покупки может быть ощутимо ниже «прайсовой» цены, поскольку застройщики в 2022–2023 годах практиковали предоставление скидок и дисконтных условий приобретения», — объяснил гендиректор DOLGOV PRO Дмитрий Долгов.

Накануне в федеральной компании «Этажи» «Известиям» сообщили, что цены на вторичное жилье в крупных городах России стали активно расти, а дисконт начал резко снижаться. Так, относительно мая прошлого года средняя стоимость кв. м вторичного жилья в стране выросла на 3,7%, а по итогам прошлого месяца — на 0,5%. Самый большой рост средней цены кв. м за прошедший месяц зафиксирован в Омске, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре, Перми, Красноярске, Новосибирске.