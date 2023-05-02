Паспортные сданные: как черные риелторы отняли у москвички квартиру за 23 млн

Черные риелторы активизировали свою деятельность — их целью становится недвижимость россиян, надолго уехавших из страны, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. У москвички Ольги Хорош мошенники отняли четырехкомнатную квартиру на Ленинградском проспекте, пока сама она жила на Кипре. Они нашли женщину, внешне похожую на собственницу, оформили поддельный паспорт и продали недвижимость за 23 млн рублей. Факт мошенничества и ареста подозреваемых подтвердили в прокуратуре. В состав преступной группы могли входить чиновники различных ведомств — без их участия провести сделку по поддельным документам было бы сложно , сообщил источник «Известий». Он уточнил, что эпизод в квартирой Ольги Хорош может быть не единственным, не исключено, что в деле появятся новые пострадавшие.

Хорошая квартира

Прекрасный вид на Ленинградский проспект, пятиметровые потолки, итальянская мебель и ковры — так выглядит квартира Ольги Хорош , которой она лишилась из-за действий черных риелторов, пока находилась за границей. В 2019 году после смерти супруга женщина переехала жить на Кипр, но продавать московскую квартиру не собиралась. С собой взяла только некоторые вещи и документы, подтверждающие право собственности.

— Прошлой осенью мне стали звонить неизвестные люди и просить показать квартиру, которую я якобы продаю. Я очень удивилась и сказала: забудьте об этом. Но мне прислали фото квартиры и сказали, что я даже уже взяла задаток. Позже прислали первую страницу якобы моего паспорта, а там — не мое фото и не моя подпись, — рассказала «Известиям» Ольга Хорош.

Двойником женщины, согласно материалам следствия, оказалась некая Марина Демина, рассказал источник «Известий». Правоохранительные органы считают, что к участию в махинации ее привлекли риелтор Инга Сюсина и Александр Алексеев, 17 лет отсидевший за убийство. Последнего следствие подозревает в руководстве бандой. Они присмотрели перспективную квартиру в элитном районе столицы и решили ее захватить, подтвердили в прокуратуре.

Ольга Хорош Фото: РЕН ТВ

Злоумышленники нашли женщину, похожую на собственницу, изготовили поддельный паспорт. После чего заключили договор купли-продажи и подали его для государственной регистрации , сообщила «Известиям» начальник отдела по взаимодействию со СМИ прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.

Новая хозяйка квартиры Инесса Егоркина из Ставрополя рассказала «Известиям», что вместе с сыном увидела квартиру на «Авито» и по приглашению риелтора Инги Сюсиной пришла на просмотр. Там была и Марина Дюмина под видом Ольги Хорош.

— Квартира нам сразу понравилась, до этого мы посмотрели много вариантов. К тому же нам предложили большую скидку — готовы были отдать за 23 млн вместо 27 млн рублей. Для такой квартиры это хорошая цена, — вспоминает Инесса Егоркина.

Новых покупателей не смутил даже тот факт, что квартира оказалась с обременением — мошенники успели заложить ее под кредит в 15 млн рублей. Марину Демину предварительно «трудоустроили» в фиктивную фирму на должность заместителя директора с годовым доходом в 6 млн рублей. Ни фиктивный паспорт, ни другие документы не вызвали подозрения у сотрудников банка, сообщил источник подробности дела.

Инесса Егоркина Фото: РЕН ТВ

Покупателям из Ставрополя мошенники предложили погасить этот кредит в счет оплаты квартиры, те согласились. И перечислили банку 15 млн рублей, а остальные 8 млн отдали на руки «собственнику».

— Договор был прописан очень четко и подробно, придраться было не к чему. Деньги мы положили на аккредитив, чтобы собственница могла их забрать только после того, как право на квартиру перейдет к нам, — рассказал «Известиям» Евгений Егоркин, сын Инессы Егоркиной.

Любой ценой

Предотвратить сделку не помогли даже меры безопасности, предпринятые самой хозяйкой квартиры. Перед отъездом за границу она через МФЦ наложила запрет на любые действия с недвижимостью без ее присутствия. Документ с гербовой печатью и подписями есть у нее и сейчас.

— Я понимала, что, когда у тебя в собственности такая квартира, ее надо защищать любой ценой. И вот не защитила, — сокрушается Ольга Хорош.

Буквально через неделю все документы на квартиру были на руках у новых собственников. Но когда они попали в квартиру, то сильно удивились — вещи в ней оказались не тронуты, словно в ней по-прежнему кто-то жил, на стенах висели фотографии.

Фото: РЕН ТВ

— Не успели мы войти, как в дверь позвонили — заглянула соседка и протянула телефон, по которому звонила Ольга Хорош. Настоящая, — рассказал Евгений.

Осознав, что их обманули, Егоркины обратились в полицию. Правоохранители задержали Марину Демину, Ингу Сюсину и Александра Алексеева. У «Известий» есть копия переписки в мессенджере, где они обсуждают подробности махинации.

Отсутствие претензий к поддельным документам со стороны сразу нескольких ведомств — полиции, Росреестра, службы безопасности банка, выдавшего кредит, и, наконец, МФЦ — не может быть случайным, полагает следствие. В МФЦ документы у мошенников принял «свой» человек, перед задержанием банды он выехал из страны, но недавно вернулся и дал показания, сообщил источник.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Им занимается следственный комитет.

Сюсина и Алексеев сейчас под домашним арестом, Демина — под подпиской о невыезде. Корреспондент «Известий» дозвонился Марина Деминой, но она заявила, что находится «на работе и интервью не дает».

Фото: РЕН ТВ

Ольга Хорош обратилась в суд, чтобы восстановить свои права на недвижимость. Она добавила, что из квартиры в ее отсутствие пропали деньги, украшения, картины, иконы и антикварная посуда на сумму, равную или даже превышающую стоимость квартиры.

Игра в двойника

Столь наглая махинация вряд ли могла быть реализована без коррупционной составляющей, полагает председатель совета организации «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности» Марина Галюченко. Нельзя утверждать, что сотрудники государственных структур были с мошенниками в сговоре, но их могли подкупить, чтобы те закрыли глаза на некоторые моменты.

К таким дерзким преступлениям чаще всего долго готовятся, указала общественница. Обычно информацию о потенциальной жертве мошенникам предоставляют недобросовестные сотрудники управляющей компании или участковые инспекторы — именно они имеют доступ к данным о владельцах недвижимости, могут быть в курсе их отсутствия в стране и т.д.

Риск стать жертвой мошенничества есть прежде всего у тех, кто живет за границей (как это произошло с Ольгой Хорош) или владеет недвижимостью в другом городе и не проверяет ее длительное время.

Получив наводку, мошенники проверяют информацию, а затем ищут выход на сотрудника МФЦ, чтобы сделать паспорт на двойника, пояснила эксперт.

Ольга Хорош и ее «двойник» Марина Демина Фото: РЕН ТВ

— Не всегда работник МФЦ оказывается «прикормленным», его могут ввести в заблуждение. Порой двойника сложно отличить от настоящего владельца паспорта — людей специально гримируют, чтобы усилить сходство, — рассказала Марина Галюченко.

В паспортном столе в идеале должны быть специальные камеры, которые могут определять личность по некоему набору факторов или, к примеру, сетчатке глаза. Отсутствие такого умного механизма — одна из недоработок системы. Обычный человек не всегда может визуально определить подлинность личности, обратила внимание собеседница «Известий».

Собственник квартиры, которая была продана помимо его воли, вправе обратиться в суд в порядке ст. 302 ГК РФ, рассказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Если факт мошенничества будет доказан, недвижимость ему вернут. А вот человеку, который в результате этой сделки приобрел квартиру, придется доказывать, что он не состоял в сговоре с преступниками, а является добросовестным приобретателем.

— Если суд признает его таковым, он будет вправе подать иск о возмещении убытков. Иск подается к лицу, по чьей вине проблемное жилье оказалось во владении приобретателя, — сказала юрист.