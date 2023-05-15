Мантуров заявил о планах запустить завод «Азот» в Северодонецке в 2023 году
Работу химпредприятия «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР) планируется восстановить в 2023 году. Об этом сообщил 15 мая вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«В этом году планируем запустить <...> Северодонецкое объединение «Азот»», — заявил он в интервью ТАСС.
Мантуров также уточнил, что промышленные предприятия, расположенные на территории новых субъектов России планируется интегрировать в кооперационные и сбытовые каналы России к 2026 году.
«У нас есть положительный опыт, с Крымом весь этот путь мы успешно прошли», — добавил глава Минпромторга.
Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских военнослужащих 25 июня прошлого года взяли под контроль Северодонецк, в том числе и территорию «Азота».
Вместе с тем некоторые предприятия в новых регионах ожидают тотальные изменения.
В частности, в августе прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин также рассказывал, что на территории «Азовстали» в Мариуполе создадут технопарк с элементами благоустройства.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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