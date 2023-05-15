Политолог заявил о признании Западом неэффективности антироссийских санкций

Планы G7 объявить о новых санкциях в отношении энергетического сектора РФ и мерах, препятствующих обходу существующих ограничений, доказывают, что введенные ранее меры не работают. Об этом 15 мая «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Вслед за Евросоюзом теперь G7 начал рассматривать варианты, связанные с запретом параллельного экспорта в РФ. Это, кстати, очень наглядно. Дело в том, что, во-первых, это признание в том, что те санкции, которые должны были ограничить экспорт в РФ, они, по сути, не сработали, как и подавляющее большинство санкций. Вот такими методами будут пытаться выравнивать ситуацию», — сказал политолог.

По словам Денисова, санкции в отношении энергетического сектора РФ ударят в первую очередь по самим европейским странам.

«Что касается энергоносителей, то здесь мы прекрасно понимаем, что для целого ряда государств, в том числе G7, подобные решения являются крайне невыгодными с рациональной точки зрения, будет нанесен очередной удар по их экономикам. Если США в принципе вполне допустимы подобные действия, то для европейских стран это очередные минусы для национальных экономик», — сказал он.

Собеседник «Известий» добавил, что не стоит ждать, что позиция Запада в отношении антироссийских санкций изменится в ближайшее время. Однако, как отметил Денисов, РФ проводит политику, которая позволяет делать ущерб от рестрикций минимальным.

Как накануне написало агентство Reuters, объявление о расширении санкций будет сделано во время саммита G7 в Японии 19–21 мая. В частности, нововведения будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», сдерживание энергетического сектора и «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ».

Также 14 мая появилась информация о планах «большой семерки» и Евросоюза запретить импорт трубопроводного газа из РФ на маршрутах, по которым до этого Москва сократила поставки. Такое решение санкции может коснуться в том числе северного участка российского трубопровода «Дружба», по которому идет снабжение энергоресурсами нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ и Польше.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.