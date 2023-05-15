Реклама
Прямой эфир
Общество
Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе
Мир
В Финляндии начались масштабные военные учения
Общество
Максим Галкин обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента
Мир
Великобритания летом проведет обучение украинских пилотов
Экономика
«Алроса» рассмотрит Маринычева на должность гендиректора компании
Общество
Режиссера Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая
Общество
Омбудсмен ЛНР обвинила международные организации в бездействии
Армия
Пушилин сообщил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения
Мир
Стало известно о планах Британии объявить о новом пакете военной помощи Украине
Мир
Авиакомпании РФ запросили у властей Грузии разрешение на полеты в страну
Общество
Шампанские вина «Новый свет» получили федеральную специальную марку
Культура
В Великобритании обнаружили две неизвестные картины Рембрандта
Сюжет:

Политолог спрогнозировал итоги встречи Зеленского и Сунака в Лондоне

Политолог Коньков: одновременно все запросы Киева по вооружению страны Европы не удовлетворят
0
Фото: Global Look Press/Stefan Huwiler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в понедельник, 15 мая, рассказал «Известиям» об ожиданиях от встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Ранее, 15 мая, Зеленский прибыл в Лондон, в его планы входят переговоры с Сунаком.

Как отметил политолог, украинский лидер уже несколько дней находится в поездках по разным европейским странам.

«Везде повестка одинаковая, везде он выступает с милитаристскими заявлениями, обещает победу Украины и одновременно пытается заручиться для обещанной победы разного рода бесплатными поставками вооружений из европейских закромов. <...> Всё-таки мы видим, что последовательно, шаг за шагом Европа предоставляет Киеву то, что он просит», — подчеркнул Коньков.

Политолог высказал мнение, что одновременно все запросы Киева удовлетворены не будут, однако предположил, что уже через несколько месяцев со стороны Великобритании будет дано согласие на поставку авиации.

«Насколько это будет помогать самой Украине, вопрос отдельный», — заключил он.

Ранее в этот день правительство Великобритании сообщило, что летом Лондон начнет обучать украинских пилотов для того, чтобы у них были навыки по использованию западных военных самолетов. Также стало известно, что новый транш военной помощи будет поставлен на Украину в ближайшие месяцы.

Речь идет о пакете военной помощи, о котором, по сообщению западных СМИ, должен заявить в понедельник премьер-министр страны Риши Сунак. Отмечается, что в новый пакет войдут сотни зенитных ракет и ударных дронов большой дальности.

На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
И как Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления страны в альянс

Ранее, 11 мая, в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

В российском МИДе подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023