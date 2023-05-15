Политолог спрогнозировал итоги встречи Зеленского и Сунака в Лондоне

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в понедельник, 15 мая, рассказал «Известиям» об ожиданиях от встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Ранее, 15 мая, Зеленский прибыл в Лондон, в его планы входят переговоры с Сунаком.

Как отметил политолог, украинский лидер уже несколько дней находится в поездках по разным европейским странам.

«Везде повестка одинаковая, везде он выступает с милитаристскими заявлениями, обещает победу Украины и одновременно пытается заручиться для обещанной победы разного рода бесплатными поставками вооружений из европейских закромов. <...> Всё-таки мы видим, что последовательно, шаг за шагом Европа предоставляет Киеву то, что он просит», — подчеркнул Коньков.

Политолог высказал мнение, что одновременно все запросы Киева удовлетворены не будут, однако предположил, что уже через несколько месяцев со стороны Великобритании будет дано согласие на поставку авиации.

«Насколько это будет помогать самой Украине, вопрос отдельный», — заключил он.



Ранее в этот день правительство Великобритании сообщило, что летом Лондон начнет обучать украинских пилотов для того, чтобы у них были навыки по использованию западных военных самолетов. Также стало известно, что новый транш военной помощи будет поставлен на Украину в ближайшие месяцы.

Речь идет о пакете военной помощи, о котором, по сообщению западных СМИ, должен заявить в понедельник премьер-министр страны Риши Сунак. Отмечается, что в новый пакет войдут сотни зенитных ракет и ударных дронов большой дальности.

Ранее, 11 мая, в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

В российском МИДе подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.