«Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании по футболу

«Барселона» выиграла чемпионат Испании по футболу. Сине-гранатовые со счетом 4:2 обыграли «Эспаньол». Каталонцы обеспечили себе трофей за четыре тура до конца турнира, передает телеканал «Известия». В последний раз «Барселона» выигрывала Ла Лигу в 2019 году. Теперь на счету клуба 27 побед в чемпионате Испании. Больше турнир выигрывал только мадридский «Реал» — 35 раз.

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