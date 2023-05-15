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Адвокат назвал способ вернуть украденные мошенниками деньги

Адвокат Данилов: вернуть украденные мошенником деньги можно, если известна его личность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вернуть украденные мошенником деньги можно через суд, если установлена его личность. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил агентству «Прайм» заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов.

Он рассказал, что нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и приложить необходимые документы.

Адвокат сообщил, что перед этим необходимо заблокировать карту в мобильном банковском приложении. Если списания денег с карты еще не произошло, и операция обрабатывается, то можно обратиться к банку с требованием ее отмены.

Кроме того, Данилов отметил, что нужно зафиксировать факт мошенничества. Например, сделать скриншоты переписки, установить время и продолжительность разговора. Также стоит зафиксировать все известные данные преступника и заказать у банка выписку о произведенной транзакции. По словам адвоката, быстрее всего это можно сделать в мобильном приложении.

«Обратиться с заявлением можно в любое отделение полиции. Однако в случае возбуждения уголовного дела, предварительное расследование будет производиться по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления», — объяснил юрист.

Данилов добавил, что решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе принимается в срок от трех до 30 суток с момента обращения.

Эксперт заключил, что вернуть украденные деньги можно после вынесения приговора суда достоверно установленному злоумышленнику, предъявив гражданский иск в рамках уголовного дела либо самостоятельный гражданско-правовый иск.

Игра в похищение: телефонные мошенники придумали опасную схему обмана россиян
Злоумышленники убеждают жертв прятаться и вымогают деньги у их родных

Ранее, 13 мая, сооснователь банка для предпринимателей Blanc Роберт Сабирянов рассказал о наиболее безопасных уведомлениях для онлайн-банка. По словам эксперта, при push-уведомлениях отправленный одноразовый пароль хранится только на стороне банка, что делает более безопасным отправку таких уведомлений.

Накануне сообщалось, что мошенники стали выманивать у россиян деньги под новым предлогом. Во время звонка они заявляют, что была совершена попытка перевести деньги на счет экстремистской организации и их якобы надо перевести на специальный счет, чтобы обезопасить денежные средства. На самом же деле деньги перечисляются злоумышленникам.

В Росфинмониторинге напомнили «Известиям», что в службе ведут перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности. В соответствии с «антиотмывочным» законом банки должны замораживать средства на счетах организаций из этого списка, а также приостанавливать переводы в их адрес.

До этого, 11 мая, заслуженный юрист России Иван Соловьев дал советы по ведению диалога с телефонными мошенниками. В случае поступления подозрительного телефонного звонка следует задать собеседнику уточняющие вопросы, чтобы максимально четко узнать статус «сотрудника», например, попросить продиктовать должность, звание, ФИО, номер служебного удостоверения.

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