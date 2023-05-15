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Один человек погиб и 24 пострадали во время пожара в больнице Мадрида

В больнице Мадрида в результате пожара один человек погиб, еще 24 пострадали
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Фото: El Mundo
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В больнице Святого Карлоса, расположенной в Мадриде, в результате пожара погиб 68-летний пациент и 24 пострадали. Об этом 14 мая сообщила газета El Mundo.

По ее данным, пожар возник утром в палате на пятом этаже больницы. Пациент умер от отравления дымом.

В издании отметили, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Пациент, в палате которого возник пожар, находился в комнате один. Район, где произошел пожар, является зоной психиатрии, передает газета.

Ранее, 13 мая, в покрасочном цехе завода по производству дверей «Феррони» в Тольятти Самарской области вспыхнул пожар. Изначально площадь горения составляла 1 тыс. кв. м, но впоследствии увеличилась в 20 раз. Отмечалось, что в здании покрасочного цеха частично обрушилась кровля.

Утром 15 мая стало известно о ликвидации открытого горения на территории предприятия в Тольятти. Полностью ликвидировать пожар удалось к вечеру 15 мая.

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