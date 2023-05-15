Качество сыра и детского питания определят новыми ГОСТами
В 2023 году в России готовится целая линейка стандартов на различные виды сыра, заявил в интервью «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев.
«Их производство в стране в том числе фермерскими хозяйствами растет, поэтому есть потребность и в их тестировании», — сказал глава ведомства.
Также в 2023 году будет принято много новых ГОСТов для детского питания, отметил он.
«В целом стандарты в этой сфере уже существуют, но в частности, ГОСТ для молочной детской продукции, который установит методы определения массовой доли общего белка, жиров, определит их кислотность», — рассказал Антон Шалаев.
Также будут введены новые стандарты для рыбной и мясной продукции детского питания, заключил он.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Антона Шалаева «Известиям»:
«Готовится линейка стандартов на различные виды сыра»