В России введут ГОСТы по контролю за выбросами предприятий
В России разрабатывается серия ГОСТов по определению выбросов парниковых газов в энергоемких отраслях промышленности, заявил в интервью «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев.
Также готовится целый блок стандартов по контролю загрязнения окружающей среды: требования к промышленным предприятиям по анализу качества почвы, воды, воздуха рабочей зоны, обеззараживанию и использованию очищенных сточных вод, добавил чиновник.
«Разрабатываем и стандарты в обеспечении достоверности измерений и показателей выбросов заводов. Как сегодня можно доверять автоматическим системам мониторинга выбросов, если на них нет соответствующих стандартов?» — отметил Антон Шалаев.
По его словам, стандарты должны будут вступить в силу уже в 2023 году. Если профильные ведомства сочтут такую меру целесообразной, они смогут сделать новые требования к мониторингу выбросов обязательными за счет включения ссылок на стандарты в свои нормативные акты, добавил он.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Антона Шалаева «Известиям»:
«Готовится линейка стандартов на различные виды сыра»