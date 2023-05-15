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В России введут ГОСТы по контролю за выбросами предприятий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России разрабатывается серия ГОСТов по определению выбросов парниковых газов в энергоемких отраслях промышленности, заявил в интервью «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев.

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Также готовится целый блок стандартов по контролю загрязнения окружающей среды: требования к промышленным предприятиям по анализу качества почвы, воды, воздуха рабочей зоны, обеззараживанию и использованию очищенных сточных вод, добавил чиновник.

«Разрабатываем и стандарты в обеспечении достоверности измерений и показателей выбросов заводов. Как сегодня можно доверять автоматическим системам мониторинга выбросов, если на них нет соответствующих стандартов?» — отметил Антон Шалаев.

По его словам, стандарты должны будут вступить в силу уже в 2023 году. Если профильные ведомства сочтут такую меру целесообразной, они смогут сделать новые требования к мониторингу выбросов обязательными за счет включения ссылок на стандарты в свои нормативные акты, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Антона Шалаева «Известиям»:

«Готовится линейка стандартов на различные виды сыра»

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