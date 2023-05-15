Число пострадавших при взрыве газа в Ингушетии возросло до пяти
В результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии пострадали пять человек, сообщает 15 мая пресс-служба МЧС по республике в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадали трое взрослых 1966, 1975, 1999, 2003 годов рождения и один подросток 2007 года рождения.
Причины и обстоятельства происшествия продолжают устанавливаться. На месте работает поисковый спасательный отряд «Магас».
Взрыв газа в доме в Малгобекском районе села Нижние Ачалуки произошел накануне. Как сообщалось изначально, в результате инцидента пострадали четыре человека. Собеседник «Известий» отмечал, что после взрыва начался пожар.
Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».