Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России доходность облигаций в юанях возросла до 4–6%
Происшествия
В Донецке спасатели МЧС ДНР попали под обстрел ВСУ
Мир
Эрдоган набрал 55% голосов после обработки бюллетеней более чем с 20% урн
Мир
Украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы
Происшествия
ВСУ нанесли удар по Донецку в третий раз за день
Мир
Партия Эрдогана после обработки 11% бюллетеней получает 349 мест в парламенте
Мир
СМИ сообщили о победе Эрдогана после первых данных ЦИК
Мир
Зеленский допустил сокращение помощи при неудачном контрнаступлении
Мир
Spectator указал на превосходство РФ в Черном море за счет военно-морских баз в Крыму
Мир
Бербок назвала использование с Кулебой одних наушников знаком тесной дружбы
Общество
Эрмитаж передаст церкви гробницу Александра Невского на 49 лет
Спорт
ФК «Динамо» объявил об увольнении Йокановича с поста главного тренера
Происшествия
Мужчина в Подмосковье погиб после взорвавшейся в руках учебной гранаты

Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре человека, включая ребенка, пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел в Малгобекском районе в селе Нижние Ачалуки.

«По прибытии на место происшествия Поискового спасательного отряда «Магас» было установлено, что в результате происшествия пострадали четыре человека, которых доставили в ЦРБ Малгобекского района», — рассказали в пресс-службе.

Собеседник «Известий» сообщил, что после взрыва начался пожар.

Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Воздухообман: что приводит к взрывам газа в жилых домах
Трагедия в Ступино стала седьмой с начала года

Ранее, 11 мая, стало известно, что один человек погиб при взрыве газовоздушной смеси в подмосковном Раменском. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже четырехэтажного здания. В квартире возник пожар, на месте работали спасатели.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023