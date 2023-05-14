Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии
Четыре человека, включая ребенка, пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Инцидент произошел в Малгобекском районе в селе Нижние Ачалуки.
«По прибытии на место происшествия Поискового спасательного отряда «Магас» было установлено, что в результате происшествия пострадали четыре человека, которых доставили в ЦРБ Малгобекского района», — рассказали в пресс-службе.
Собеседник «Известий» сообщил, что после взрыва начался пожар.
Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
Ранее, 11 мая, стало известно, что один человек погиб при взрыве газовоздушной смеси в подмосковном Раменском. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже четырехэтажного здания. В квартире возник пожар, на месте работали спасатели.