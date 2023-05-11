Один человек погиб при хлопке газовоздушной смеси в Раменском
Один человек погиб при хлопке газовоздушной смеси в подмосковном Раменском, сообщил 11 мая «Известиям» источник.
По его словам, инцидент произошел в квартире на третьем этаже четырехэтажного здания. В квартире возник пожар, на месте работали спасатели.
В МЧС уточнили, что пожар в квартире начался в 13:09. Пожар распространился на 32 «квадрата».
После ликвидации пожара обнаружено тело погибшего. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб, причина пожара выясняется.
В январе в многоквартирном доме на северо-западе Коломны прогремел взрыв, были повреждены входные двери двух квартир и выбиты стекла на лестничных клетках. Пожара не было, пострадал мужчина. Было возбуждено уголовное дело.