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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Коломне

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Уголовное дело было возбуждено после взрыва газа в подмосковной Коломне. Об этом 10 января сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По результатам доследственной проверки по факту травмирования мужчины в результате хлопка газовоздушной смеси в квартире возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в публикации.

Хлопок произошел 10 января в многоквартирном доме на северо-западе Коломны. В результате взрыва были повреждены входные двери двух квартир и выбиты стекла на лестничных клетках. Пожара или повреждения несущих конструкций не было. Находившийся в помещении мужчина был госпитализирован. По информации пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья, он в тяжелом состоянии.

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