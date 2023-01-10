Пострадавший при взрыве газа в Коломне находится в тяжелом состоянии

Пострадавший в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковной Коломне находится в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 10 января, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«В результате происшествия в Непецино пострадал один человек. В настоящий момент он в тяжелом состоянии госпитализирован в Коломенскую больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил источник «Интерфакса» в ведомстве.

Главное следственное управление СК РФ по Московской области организовало доследственную проверку по факту инцидента. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Областная прокуратура также организовала проверку в связи со взрывом газа в Коломне.

«В ходе проверки <…> будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

О взрыве газа в жилом доме на улице Тимохина в подмосковной Коломне стало известно ранее в этот день. По данным «Известий», пострадал мужчина 2000 года рождения. После взрыва открытого горения не последовало. Во втором подъезде оказались выбиты стекла на лестничных клетках. Также повреждены входные двери в двух квартирах, в одной из них разрушена перегородка между кухней и санузлом.