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Посол Белоруссии заявил о готовности России снять торговые барьеры

Посол в Москве допустил снятие РФ ограничений на поставки некоторых товаров из Белоруссии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские власти готовы в скором времени снять ограничения на поставки некоторых товаров из Белоруссии. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы договорились, что в ближайшее время на уровень правительства России будет передан перечень по отдельным товарным позициям, по поставкам которых сохраняются определенные ограничения. Российская сторона выразила готовность эти ограничения в ближайшее время снять, если они есть», — рассказал он.

Посол Белоруссии в РФ подчеркнул, что тема защиты рынка союзного государства обсуждалась во время встречи с заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Крутой добавил, что сейчас имеются параллельный импорт и демпинг третьих государств.

Крутой подчеркнул особую важность машиностроения для Белоруссии. Минск хочет сохранить доли предприятий по поставкам в РФ. Другим важным направлением он назвал сборку конечных изделий, например, в гражданском самолетостроении.

«Возможно, это будут малые самолеты новой гражданской авиации, часть из которых можно локализовать в Беларуси», — добавил посол.

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Ранее, 12 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с российской стороной о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года.

Накануне Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с российской стороной об обращении с отработавшим ядерным топливом (ЯОТ).

5 апреля в Кремле состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии. Там же на следующий день прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Владимир Путин указал на то, что Москва и Минск смогли добиться отличных результатов в сфере интеграции.

Также 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области.

Еще в октябре 2021 года сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов.

В 1996 году 2 апреля был подписан договор «Об образовании сообщества России и Белоруссии». Условия соглашения предусматривают укрепление отношений братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной, гуманитарной, научно-технической и других областях.

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