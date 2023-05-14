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В Брянской области потерпели крушение вертолёт Ми-8 и истребитель Су-34

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В Брянской области 13 мая разбились истребитель Су-34 и вертолет Ми-8, сообщили в экстренных службах.

Вертолет упал возле жилого дома в районе города Клинцы, его обломки повредили некоторые дома. Два человека, которые находились на борту воздушного судна, по данным СМИ, погибли.

Очевидцы рассказали, что сначала в небе раздались громкие хлопки, после этого вертолет, охваченный огнем, начал раскалываться на три части.

«Он (вертолет. — Ред.) начал раскалываться на три части: пропеллер, хвост и главная часть. Потом хлопок, много дыма — и всё», — сообщил подросток, который застал крушение.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о пострадавшей женщине, ее доставили в районную больницу.

Истребитель Су-34 упал неподалеку от украинской границы.

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