В Клинцах в Брянской области обнаружили обломки упавшего вертолета. О этом в субботу, 13 мая, сообщили оперативные службы ТАСС.

В результате крушения вертолета начался пожар. Огонь ликвидировали. Предварительно, среди местных жителей пострадавших нет, рассказал заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков.

Уточняется, что обломки повредили некоторые дома, добавил источник в оперативных службах агентству «РИА Новости».

О том, что вертолет потерпел крушение в Клинцах, стало известно в субботу днем. Предварительная причина падения — пожар двигателя. Возгорание запечатлели очевидцы.

В свою очередь, глава городской администрации Сергей Евтеев сообщил, что от крушения воздушного судна разрушений на земле нет.