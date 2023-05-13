Глава города Клинцы сообщил об отсутствии разрушений после падения вертолета

В Клинцах Брянской области в результате падения вертолета разрушений на земле нет, рассказал в субботу, 13 мая, глава городской администрации Сергей Евтеев.

«Остальная информация будет позже», — отметил он в беседе с ТАСС.

Обломки пока не найдены.

«Информация о крушении поступила от очевидцев, на номер 112 было несколько звонков», — сообщил собеседник агентства.

В Клинцах Брянской области 13 мая упал вертолет. На видео очевидцы запечатлели крушение загоревшегося воздушного судна.

По предварительной информации, причиной падения вертолета стал пожар двигателя. Данные о пострадавших и принадлежности воздушного судна устанавливаются. В данный момент на место происшествия следуют оперативные службы.