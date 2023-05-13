Сообщается о падении вертолета в Брянской области

В Клинцах Брянской области в субботу, 13 мая, упал вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, причиной крушения воздушного судна стало возгорание двигателя. Принадлежность вертолета и информация о пострадавших устанавливаются.

Помимо этого, в соцсетях очевидцы публикуют фото и видео, на котором виден дым на месте падения.

В настоящее время туда следуют оперативные службы. Обстоятельства крушения воздушного судна выясняются, уточнило агенство.