Истребитель Су-34 разбился в Брянской области в субботу, 13 мая. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — сказали ТАСС в экстренных службах.

Причина крушения в настоящий момент неизвестна.

Ранее в этот же день также в Брянской области упал вертолет. Его обломки обнаружили чуть позже, они повредили некоторые дома. Два человека, которые находились на борту воздушного судна, по информации СМИ, погибли. Среди населения погибших и серьезно пострадавших после падения вертолета нет.