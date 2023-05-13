Находившиеся на борту упавшего под Брянском вертолета люди погибли
Два человека, которые находились на борту упавшего в Брянской области вертолета, погибли, сообщили в субботу, 13 мая, в оперативных службах.
«В настоящее время обломки вертолета найдены. В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали», — сообщил источник ТАСС.
Среди населения погибших и серьезно пострадавших после падения вертолета в Клинцовском районе, предварительно, нет, уведомил источник.
В Клинцах Брянской области 13 мая упал вертолет. На видео очевидцы запечатлели крушение загоревшегося воздушного судна. Его обломки обнаружили позже, они повредили некоторые дома.
По предварительной информации, причиной падения вертолета стал пожар двигателя. Информация уточняется.