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Губернатор Брянской области рассказал о пострадавшей в результате падения вертолета

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о состоянии пострадавшей в результате падения вертолета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате падения вертолета в Брянской области в субботу, 13 мая, пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время она доставлена в районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор также добавил, что в результате происшествия было повреждено пять жилых домов, комиссия по оценке ущерба уже приступила к работе. На месте крушения работают оперативные службы.

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О падении вертолета в Брянской области в оперативных службах региона сообщили ранее в субботу. Отмечалось, что его обломки повредили некоторые дома. Позднее стало известно о двоих погибших, находившихся в момент крушения на борту воздушного судна.

По предварительной информации, причиной падения вертолета стал пожар двигателя. Информация уточняется.

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