Три пенсионера пострадали при обстреле ВСУ Горловки

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), все они пенсионеры. Об этом в воскресенье, 14 мая, рассказал мэр города Иван Приходько.

По информации градоначальника, ранен мужчина и две женщины.

«Десять часов утра. Увы, у нас уже трое раненых мирных жителей. И это все обычные пенсионеры, не имеющие никакого отношения к армии», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на проспекте Победы, 126.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнило, что ВСУ с 9:15 до 9:30 выпустили по Горловке 16 снарядов калибром 152 мм. В 10:30 украинские войска вновь обстреляли город.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:30 – н.п. Щербиновка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм», — сказано в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.

13 мая Приходько рассказал о повреждении здания банка и входа в городскую администрацию в Горловке. Было зафиксировано задымление. Также он сообщил о повреждении Богоявленского кафедрального собора. По его словам, снаряды повредили купол, также был нанесен урон многим сооружениям. Информации о пострадавших не поступало.

11 мая военкор «Известий» Евгений Быковский показал последствия прилетов ВСУ по Горловке. За сутки они несколько раз обстреляли город. Журналист отметил, что сначала ВСУ били из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», а потом, примерно в 21:00, выпустили еще семь снарядов, предположительно, из РСЗО БМ-21 «Град».

ВСУ изо дня в день подвергают обстрелам территории Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.