Богоявленский кафедральный собор поврежден при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 13 мая мэр города Иван Приходько.

«Украинские неонацисты обстреляли центр Горловки», — написал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряды повредили купол, зафиксированы «множественные повреждения сооружений». Предварительно, никто не пострадал.

11 мая корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия прилетов ВСУ в Горловке, за сутки они несколько раз обстреляли город. Военкор рассказал, что сначала украинские боевики били из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», а потом, примерно в 21:00, выпустили еще семь снарядов, предположительно, из РСЗО БМ-21 «Град».

Врио главы ДНР Денис Пушилин тем временем отметил, что ВСУ выпустили почти 200 боеприпасов из РСЗО по территории республики. Он дополнил, что всем пострадавшим оказывалась медицинская помощь. Были зафиксированы повреждения более чем 20 домов и шести объектов жилой инфраструктуры.

Украинские военнослужащие изо дня в день подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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