Мэр Горловки сообщил о повреждении банка и администрации при обстреле ВСУ

Здание банка и вход в городскую администрацию Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) повреждены в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 13 мая, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ поврежден банк напротив администрации города по проспекту Победы. Фиксируется задымление», — написал он в своем Telegram-канале.

Приходько добавил, что вход в городскую администрацию поврежден в результате разрыва украинского снаряда. После его падения около здания образовалась воронка.

Ранее в этот день мэр Горловки сообщил о повреждении Богоявленского кафедрального собора. По его словам, снаряды повредили купол, также были зафиксированы множественные увечья сооружений. Предварительно, никто не пострадал.

До этого, 11 мая, корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия прилетов ВСУ по Горловке. За сутки они несколько раз обстреляли город. Военкор рассказал, что сначала украинские боевики били из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», а потом, примерно в 21:00, выпустили еще семь снарядов, предположительно, из РСЗО БМ-21 «Град».

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.