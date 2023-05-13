Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки сообщил о повреждении банка и администрации при обстреле ВСУ
Общество
Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
Общество
Путин выразил соболезнования родным и близким Сагалаева
Происшествия
ВСУ второй раз за день выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО
Происшествия
Находившиеся на борту упавшего под Брянском вертолета люди погибли
Политика
В Совфеде заявили, что Запад «вдохновил» ВСУ на удар по Луганску
Общество
В ЛНР из-за обстрелов ВСУ приостановили работу мобильного интернета
Общество
В Москве скончался выживший при пожаре в 2021 году отец певицы Хлебниковой
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна 7 этажа
Мир
Боррель поддержал поставки Киеву оружия большого радиуса действия
Политика
Путин поздравил дзюдоиста Адамяна с победой на чемпионате мира в Катаре
Общество
Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак
Спорт
«Урал» обыграл «Оренбург» в матче 27-го тура РПЛ
Сюжет:

Мэр Горловки сообщил о повреждении банка и администрации при обстреле ВСУ

Приходько: в Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здание банка и вход в администрацию города
0
Фото: t.me/Prikhodko1970
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Здание банка и вход в городскую администрацию Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) повреждены в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 13 мая, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ поврежден банк напротив администрации города по проспекту Победы. Фиксируется задымление», — написал он в своем Telegram-канале.

Приходько добавил, что вход в городскую администрацию поврежден в результате разрыва украинского снаряда. После его падения около здания образовалась воронка.

«Мы только одного ждем — когда их выбьют отсюда»
Как под непрекращающимися обстрелами живет Горловка и окрестные поселки

Ранее в этот день мэр Горловки сообщил о повреждении Богоявленского кафедрального собора. По его словам, снаряды повредили купол, также были зафиксированы множественные увечья сооружений. Предварительно, никто не пострадал.

До этого, 11 мая, корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия прилетов ВСУ по Горловке. За сутки они несколько раз обстреляли город. Военкор рассказал, что сначала украинские боевики били из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», а потом, примерно в 21:00, выпустили еще семь снарядов, предположительно, из РСЗО БМ-21 «Град».

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023