В ходе боевых действий на Купянском направлении силами группировки «Запад» были сорваны две ротации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в воскресенье, 14 мая, начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбинский.

«Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Каменка и Берестовое», — сказал Зыбинский, заявление которого опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Он добавил также, что артиллерийским огнем группировки за сутки была уничтожена самоходная гаубица американского производства М109 «Паладин» в районе населенного пункта Песчаное и два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Кисловка и Степовая Новосёловка.

Кроме этого, силами штурмовой и армейской авиации было нанесено десять ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной техники противника. Российские расчеты ЗРК «Тор-М2» также уничтожили два разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника «Фурия».

Ранее в этот же день начальник пресс-центра группы «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что скопления живой силы украинских подразделений в районах Григоровки и Авдеевки были разбиты силами авиации.

До этого, 11 мая, стало известно, что группа войск «Юг» ведет активные действия по блокированию Авдеевки и взятию под контроль Марьинки. В частности, российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на марьинском направлении, а также уничтожили бронеавтомобиль и личный состав противника на опорном пункте в Авдеевке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.