Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали привлекать к шпионажу и диверсионной деятельности детей. О том, как несовершеннолетних вербуют в социальных сетях и за деньги подталкивают к преступлениям рассказывают «Известия» в воскресенье, 14 мая.

Один из завербованных Украиной подростков, 12-летний школьник из Луганской Народной Республики (ЛНР), рассказал о том, как в мессенджере ему написал неизвестный мужчина и предложил выполнять задания за деньги.

«За это говорили, что будут платить деньги. Я повелся на это. Думал, что заплатят деньги. Нужно было рисовать граффити на стенах проукраинские, нужно было прокалывать шины военным машинам», — рассказал школьник.

На заработанные деньги подросток хотел купить велосипед. Тем временем задания с каждым днем становились всё более опасными. Украинские кураторы начали просить сообщать о количестве военной техники, фотографировать склады со снарядами и места дислокации подразделений РФ.

«Хотели, чтобы я слил данные и туда прилетело», — сказал несовершеннолетний.

Мать подростка при этом отметила, что тот стал замкнутым, агрессивным, всё время сидел в телефоне.

«Он мне ничего не показывал, прятал телефон», — рассказала она.

Школьник не успел выполнить ни одного задания. Его переписку с вербовщиком вовремя заметили местные жители и сообщили в чат-бот в популярном мессенджере, который был запущен, чтобы жители республики могли сообщать о вербовщиках и участниках экстремистских организаций.

Начальник гуманитарного образования ЛГАУ имени К. Е. Ворошилова Дмитрий Крысенко объяснил, почему украинская сторона стала всё чаще вовлекать молодежь и детей в исполнение терактов и диверсий.

«Не обладая жизненным опытом, не обладая возможностью отличить добро от зла, по своей наивности, дети обладают вот такой легкостью и подвижностью. И, к сожалению, их очень легко вербовать даже зачастую не за деньги, а просто по какому-то недостатку опыта. И в этом отношении нашим родителям и всем нам необходимо быть постоянно начеку», — отметил Крысенко.

Ранее в этот же день стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) расширяет набор сотрудников call-центров для вымогания денег у российских абонентов. В частности, набор сотрудников был объявлен в Днепропетровске и Запорожье. Они должны будут вымогать у россиян денежные средства, впоследствии деньги будут направляться на финансирование украинской армии.

До этого, в конце апреля, сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла деятельность мошеннических call-центров в Москве, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и работниками финансовых учреждений и обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты.