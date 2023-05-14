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Источник сообщил о наборе СБУ персонала в мошеннические call-центры

«РИА Новости»: СБУ объявила дополнительный набор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян
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Фото: Global Look Press/Kaniuka Ruslan
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Служба безопасности Украины (СБУ) расширяет набор сотрудников call-центров для вымогания денег у российских абонентов, сообщает «РИА Новости» 14 мая со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Уточняется, что набор сотрудников объявлен в Днепропетровске и Запорожье. Они должны будут вымогать у россиян денежные средства, впоследствии деньги будут направляться на финансирование украинской армии.

«Трудоустройство в эти call-центры возможно по знакомству. Но при желании уволиться необходимо «отработать штраф», который включает в себя расходы организации, связанные с обучением, использованием аппаратуры, SIM-карт, тарифов связи. Кроме того, сведения об уволившемся сотруднике передаются в МВД Украины», — отметил собеседник агентства.

От новых работников таких центров потребуется звонить на номера из базы клиентов, собирать информацию при разговоре, выявлять потребности. Сотрудник должен обладать грамотно поставленной русской речью.

Схема работы call-центров основана на использовании подставных SIM-карт, которые при звонках в РФ предоставляют операторам связи сведения о звонках с российских номеров и номер телефона российского банка, с которым общается клиент. Россиянам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о блокировке карты и привязанного к ней счета «в связи с проведением спецоперации», потом просят перевести деньги на счет, якобы созданный банком. На самом деле деньги поступают в распоряжение украинской службы безопасности.

Отмечается, что в перечень таких call-центров входит рекламное агентство ОКЕЙ. За работу украинцам предлагают до 65 тыс. гривен (около $1750).

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Ранее, 26 апреля, сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла деятельность мошеннических call-центров в Москве, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и работниками финансовых учреждений и обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты.

Позже в этот день ФСБ РФ опубликовала видеозапись задержания сотрудников мошеннического call-центра в российской столице. На кадрах показано, как вооруженные силовики наносят неожиданный визит в один из call-центров, который оборудован как современный офис с компьютерами и панорамными окнами. Сидящим за рабочими столами молодым мужчинам было сразу приказано лечь на пол.

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