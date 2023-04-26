ФСБ опубликовала видео задержания проукраинских мошенников из call-центра в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ 26 апреля опубликовала видеозапись задержания сотрудников мошеннического call-центра в Москве, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах показано, как вооруженные силовики наносят неожиданный визит в один call-центров, который оборудован как современный офис с компьютерами и панорамными окнами. Сидящим за рабочими столами молодым мужчинам было сразу приказано лечь на пол.

Слышно, что в офисе звучит громкая музыка, а на экранах компьютеров открыты программы по автодозвону до потенциальных жертв мошеннических действий.

Ранее 26 апреля сообщалось, что ФСБ РФ пресекла деятельность мошеннических call-центров в российской столице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и работниками финансовых учреждений и обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты.

В апреле прошлого года российские военнослужащие нашли в освобожденном Бердянске Запорожской области брошенный украинскими мошенниками call-центр. В помещении были также обнаружены инструкции, пошагово объясняющие, как обманывать своих жертв.

Позже в Сбербанке уточняли, что деятельность бердянского call-центра поддерживалась Германией, Нидерландами, США и Эстонией. Отмечалось, что злоумышленники получали персональные данные россиян из сервисов логистики и доставки, которые они взламывали через интернет-ресурсы.