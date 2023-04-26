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ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Силовики пресекли деятельность в российской столице мошеннических call-центров, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили 26 апреля в управлении ФСБ по Москве.

Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и работниками финансовых учреждений и обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты. Полученные деньги обналичивались в банкоматах в различных регионах России и курьерами доставлялись в обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту, а затем отправлялись анонимным пользователям на Украину.

«В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия», — уточнили в УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество».

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В апреле прошлого года российские военнослужащие нашли в освобожденном Бердянске брошенный украинскими мошенниками call-центр. В помещении были также обнаружены инструкции, пошагово объясняющие, как обманывать своих жертв.

Позже в Сбербанке уточняли, что деятельность бердянского call-центра поддерживалась Германией, Нидерландами, США и Эстонией. Отмечалось, что злоумышленники получали персональные данные россиян из сервисов логистики и доставки, которые они взламывали через интернет-ресурсы.

Кроме того, в 2022 году в МВД России рассказывали, что вооруженные силы Украины создали call-центры для телефонного терроризма в России. Для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка, причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить Российской Федерации.

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