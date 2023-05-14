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В США признали неспособность восполнить потери тяжелой техники ВСУ

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не могут восполнить потери тяжелой техники ВСУ
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Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
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США и западные страны не смогут восполнить потери бронетехники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру на YouTube-канале журналиста.

Эксперт уточнил, что с начала украинского конфликта ВСУ потеряли около 10 тыс. бронированных машин.

«Это невероятно, 10 тысяч! Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы», — высказался Макгрегор.

По его словам, большие потери украинской армии в технике говорят о высокой эффективности работы российской армии в уничтожении бронетранспорта. США неспособны восполнить потери ВСУ, отметил полковник.

По его словам, отправка вооружения на Украину обогатит военно-промышленный комплекс США, однако не поможет Киеву изменить баланс сил в зоне боевых действий.

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Ранее, 12 мая, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что данные о том, что ВСУ потеряли 13 тыс. человек убитыми и 35 тыс. ранеными, не соответствуют действительности. ЕС — заинтересованное лицо, занимается чистейшей воды пропагандой, занимается подтасовкой фактов и пытается выставить Украину в наиболее приятном свете для жителей ЕС, чтобы потом помогать Украине отчислять деньги, уменьшать социальные расходы и так далее, добавил эксперт.

При этом накануне эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил «Известиям», что европейские страны становятся перед выбором — смириться с тем, что их деньги на помощь Украине идут по итогу в черную дыру, либо менять свою политику. Денисов отметил, что граждане ряда европейских стран демонстрируют несогласие с тем, что их правительства полностью следуют геополитическому выбору США.

Как заявил 5 мая бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, с военной точки зрения у украинских боевиков нет возможности победить российскую армию, Киев понесет поражение уже к началу осени.

Между тем в апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе поездки в Киев заявил, что страны — члены альянса уже выделили Украине €150 млрд помощи. Он отметил, что поставки самолетов, танков и бронетехники увеличиваются, а фонд организации для Украины оказывает срочную поддержку, доставляя в том числе мобильные спутниковые системы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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