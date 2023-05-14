Победителем «Евровидения-2023» стала шведская певица Лорин

Победителем музыкального конкурса «Евровидение-2023» стала шведская исполнительница Лорин (Loreen). Об этом стало известно в воскресенье, 14 мая.



Она заняла первое место с песней Tattoo на ежегодном конкурсе, который проходил в Ливерпуле в Великобритании.

По итогам голосования зрителей и жюри Швеция набрала 583 балла. На втором месте оказался исполнитель из Финляндии Кяарийя с 526 баллами. На третьем месте — израильская певица Ноа Кирель, которая получила 362 балла.



Лорин уже побеждала на «Евровидении» в 2012 году.

Ранее, 11 мая, Европейский вещательный союз (ЕВС) не удовлетворил просьбу Зеленского выступить с посланием в финале конкурса. По словам представителя союза, это нарушило бы один из основополагающих принципов мероприятия — не транслировать политическую повестку.

23 июня 2022 года ЕВС лишил Украину возможности провести «Евровидение» на своей территории. Организаторы отметили, что власти страны не могут гарантировать безопасность зрителей и участников. В связи с этим было решено, что конкурс пройдет в Ливерпуле в период с 9 по 13 мая.

Киев получил право на проведение музыкального конкурса в 2023 году после победы Kalush Orchestra годом ранее. Несмотря на то что украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, организаторы не сочли это поводом для дисквалификации и аннулирования результатов.