Доля покупателей вторички из Херсона в Москве достигла 7%

В Москве зафиксирован рост числа сделок на вторичном рынке жилья, он обусловлен появлением покупателей из Херсона, у которых есть жилищный сертификат. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Среди общего числа клиентов, обращающихся в агентство, доля покупателей по херсонскому сертификату составляет 7%», — сообщили аналитики.

В сравнении с мартом этого года, в апреле предложение на рынке увеличилось на 1%. Спрос за месяц вырос на 2–3% в зависимости от сегмента, рассказали эксперты.

Также аналитики сообщили, что дисконты остались на прежнем уровне: до 3% в комфорт- и бизнес-классах, до 5% — на элитные квартиры. В летний период размер скидок в среднем увеличится на 1,5% вне зависимости от класса. При этом в период с июня по август рост спроса может составить до 2,5% по сравнению с весенними месяцами, прогнозируют в компании.

«Как правило, в летний период рынок замедляется, а набирать обороты начинает с сентября. Снижение активности связано с периодом отпусков. Однако сейчас обстановка иная. Резко возросла стоимость турпутевок, и многие принципиально не готовы переплачивать за отдых 3–4 цены. Значительная часть таких граждан начинает заниматься улучшением своих жилищных условий. Поэтому наступающее лето для рынка вторичной недвижимости может стать достаточно активным по сравнению с предыдущими периодами», — сказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что Росфинмониторинг обратил внимание на риски злоупотреблений с использованием жилищных сертификатов. Мера поддержки стала использоваться не для приобретения недвижимости, а для получения ее денежного эквивалента.

До этого, 3 февраля, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что почти 50 тыс. жителей региона обратились за сертификатами на новое жилье.

Он уточнил, что чаще всего заявления на единовременные выплаты и жилищные сертификаты приехавшие из Херсонской области подают в Краснодарском крае, Крыму и Подмосковье.