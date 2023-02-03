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Почти 50 тыс. жителей Херсонской области обратились за сертификатами на жилье

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Почти 50 тыс. жителей Херсонской области обратились за сертификатами на новое жилье. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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«На оформление жилищных сертификатов подали документы почти 48 тыс. жителей Херсонской области. На единовременную выплату — почти 55,5 тыс. граждан», — сказал он ТАСС.

Алексеенко подчеркнул, что чаще всего заявления на единовременные выплаты и жилищные сертификаты приехавшие из Херсонской области подают в Краснодарском крае, Крыму и Подмосковье. На Кубани уже одобрили порядка 5 тыс., а в Крыму — 4,4 тыс.

Отмечается, что право на жилищный сертификат и материальную помощь есть у тех, кто жил на правобережье Днепра и в 15-километровой зоне на левом берегу.

15 декабря прошлого года председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал «Известиям», что на тот момент было выдано почти 5 тыс. сертификатов для обеспечения жильем 8,2 тыс. человек. Он также пояснил, что в 41 субъекте РФ организована подача заявлений для получения единовременной выплаты в 100 тыс. рублей на человека и социальной выплаты на приобретение жилья.

В октябре правительство России определило правила субсидирования переселения жителей правобережной части Херсонской области в другие регионы России. Речь идет о жителях, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших на территории иных субъектов.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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