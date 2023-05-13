В Тверской области при взлете опрокинулся вертолет

Вертолет Robinson-66 опрокинулся при взлете в районе населенного пункта Селихово под Тверью. Об этом в субботу, 13 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал. В ликвидации последствий принимали участие 11 сотрудников экстренных служб, были использованы четыре единицы специальной техники.

Причины случившегося в настоящий момент неизвестны. Сведений о владельце вертолета нет.

3 мая появилась информация о том, что в Забайкалье успешно совершил посадку вертолет Ми-2, с которым ранее не удавалось связаться.

О пропаже вертолета заявил глава района Алексей Закурдаев. Позже в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что командир экипажа Ми-2 вышел на связь.