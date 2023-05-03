Командир экипажа пропавшего в Забайкалье вертолета Ми-2 вышел на связь
Командир экипажа вертолета Ми-2, пропавшего в Забайкалье, предварительно, вышел на связь. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«По предварительной информации, капитан воздушного судна вышел на связь», — сказал источник ТАСС.
О том, что в Сретенском районе Забайкалья пропал вертолет Ми-2, сообщил ранее в этот день глава района Алексей Закурдаев. Известно, что борт не вышел на контрольную связь в 12:00 мск.
ГУ МЧС по Забайкалью выясняет подробности.
В конце апреля в Волгоградской области потерпел крушение вертолет «АНСАТ», находившийся на борту пилот Олег Виноградов погиб. Отмечалось, что возможной причиной крушения стала техническая неисправность.