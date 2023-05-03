Не выходивший на связь вертолет Ми-2 совершил посадку в Забайкалье
Вертолет Ми-2 приземлился в назначенном пункте, пострадавших нет. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в экстренных службах.
«На данный момент вертолет приземлился в пункте назначения. Пострадавших нет», — сказал источник ТАСС.
Кроме того, выясняются причины, по которым экипаж воздушного судна не выходил на связь.
О том, что в Забайкалье пропал вертолет Ми-2, сообщил ранее в этот день глава района Алексей Закурдаев. Позже в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что командир экипажа вертолета Ми-2, пропавшего в Забайкалье, предварительно, вышел на связь.